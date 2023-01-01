Birden fazla Form16, tarım geliri, yatırımlar, Eğitim geliri, Komisyonlar, Ev Mülkleri, Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar (F) dahil olmak üzere herhangi bir gelir düzeyi için vergi beyanında bulunmak için çevrimiçi anket içeren %100 ÜCRETSİZ, Kapsamlı, sezgisel ve optimize edilmiş Gelir Vergisi (ITR) eFiling Uygulaması (F) & Os), Sermaye Kazançları, Ticari Gelirler, Yabancı Gelirler, Varlıklar, Borçlar, Emeklilik, Kesintiler.

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