WebCatalog
EZTax.in

EZTax.in

eztax.in

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Birden fazla Form16, tarım geliri, yatırımlar, Eğitim geliri, Komisyonlar, Ev Mülkleri, Vadeli İşlemler ve Opsiyonlar (F) dahil olmak üzere herhangi bir gelir düzeyi için vergi beyanında bulunmak için çevrimiçi anket içeren %100 ÜCRETSİZ, Kapsamlı, sezgisel ve optimize edilmiş Gelir Vergisi (ITR) eFiling Uygulaması (F) & Os), Sermaye Kazançları, Ticari Gelirler, Yabancı Gelirler, Varlıklar, Borçlar, Emeklilik, Kesintiler.

Web Sitesi: eztax.in

Yasal Uyarı: WebCatalog, EZTax.in ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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