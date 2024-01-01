Alternatifler - Zeni
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks, Intuit tarafından geliştirilen ve pazarlanan bir muhasebe yazılım paketidir. QuickBooks ürünleri esas olarak küçük ve orta ölçekli işletmelere yöneliktir ve şirket içi muhasebe uygulamalarının yanı sıra ticari ödemeleri kabul eden, faturaları yönetip ödeyen ve bordro işlevlerini kabul ed...
Osome
osome.com
Sizi manuel muhasebeden kurtarıyor, e-ticaretin karmaşıklığını çözüyor ve şirket kuruyoruz. Siz işinizi büyütürken uzmanlarımızın faturalar, raporlar ve vergilerle ilgilenmesine izin verin
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir Quickbooks ve Xero defter tutma, muhasebe ve danışmanlık çözümüdür.
Pilot
pilot.com
Yazılımın süper güçlerinin yardımıyla uzman muhasebecilerimizin kitaplarınızla ilgilendiğini bilerek işinize odaklanın.
Paro.ai
paro.ai
Paro, acil zorlukların üstesinden gelmek ve uzun vadeli başarı için bir plan tasarlamak amacıyla uzman yetenek topluluğunu ve işletmeleri bir araya getiren bir büyüme platformudur. Tescilli yapay zeka teknolojisi ve derinlemesine sektör uzmanlığıyla desteklenen Paro, sorunları çözmek ve büyümeyi des...
inDinero
indinero.com
inDinero, muhasebe ve finansal yazılımlar sağlayan bir muhasebe yazılımı ve hizmetleri şirketidir. 2009 yılında Jessica Mah, Andy Su ve Andrea Barrica tarafından kurulan inDinero, startup kuluçka merkezi Y Combinator'dan 2010 yılında mezun oldu. 8 Mayıs 2018'de inDinero, San Jose merkezli tempCFO fi...
Ceterus
ceterus.com
Otomasyon burada; onu muhasebenizin bir parçası haline getirin! İster Küçük İşletme Girişimcisi olun, ister küçük işletmeleri destekleyen bir CPA firması olun, günümüz pazarında rekabet edebilmek için otomasyona ihtiyacınız var. Ceterus, muhasebe ve raporlama süreçlerindeki adımları otomatikleştir...
Xendoo
xendoo.com
Xendoo provides full-service bookkeeping and tax solutions for business owners needing financial peace of mind. Our dedicated expert team of bookkeepers and CPAs reviews your business expenses with a tax-saving lens. Monthly subscription packages start at just $395/month for basic bookkeeping. In ad...
Counto
mycounto.com
Counto (https://mycounto.com) is a fintech accounting company that uses proprietary AI technology - from accounting automation to tax optimisation, to bill payments and spend management - to make compliance a breeze for small businesses. Founded in 2019, it is our mission to help entrepreneurs thriv...