Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Minimalist, özelleştirilebilir bir yazma sitesi. Kendinizi çeşitli modlarda test edin, ilerlemenizi takip edin ve yazma hızınızı artırın.

Web Sitesi: monkeytype.com

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