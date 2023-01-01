Monkeytype
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.
Web Sitesi: monkeytype.com
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Monkeytype çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Minimalist, özelleştirilebilir bir yazma sitesi. Kendinizi çeşitli modlarda test edin, ilerlemenizi takip edin ve yazma hızınızı artırın.
Web Sitesi: monkeytype.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, Monkeytype ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.