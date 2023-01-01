WebCatalog
StatusCake

StatusCake

statuscake.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde StatusCake çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Gelirinizi artıran ve çevrimiçi kalmanızı sağlayan Web Sitesi İzleme çözümü. Çalışma sürenizi, sayfa hızınızı, alan adınızı, sunucunuzu ve SSL sertifikalarınızı takip edin.

Web Sitesi: statuscake.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, StatusCake ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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