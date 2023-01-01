IEP hizmetini ve hedef takibini bölge çapında güçlü içgörülere dönüştürün Özel eğitim uyumluluğu gözetimini iyileştirmek için hizmet tutanaklarını ve ilerlemeyi izleyin.

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