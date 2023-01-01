Le Chat
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Web Sitesi: mistral.ai
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Le Chat çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Frontier AI in your hands. Open and portable generative AI for devs and businesses.
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Web Sitesi: mistral.ai
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