WebCatalog
DataRobot

DataRobot

datarobot.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde DataRobot çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Açık. Esnek. Ekibinizin yapay zeka ihtiyaçlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. DataRobot, tüm üretken ve tahmine dayalı iş akışlarınızı tek bir güçlü platformda bir araya getirir. İşletmenizin ihtiyaç duyduğu yapay zekayı hızla sağlayın, tüm varlıklarınızı yönetin ve birinci sınıf yapay zeka uzmanlarından yararlanın.

Web Sitesi: datarobot.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, DataRobot ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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