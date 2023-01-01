WebCatalog
ConversAI

ConversAI

conversai.co

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ConversAI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ConversAI, her şeye tek tıklamayla yanıt vermenize yardımcı olan kişisel yapay zeka sohbet asistanıdır. Bırakın konuşmayı yapay zeka yürütsün ve söyleyecek ilginç şeyler asla bitmesin!

Web Sitesi: conversai.co

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