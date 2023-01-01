WebCatalog
MARA

MARA

mara-solutions.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MARA çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kişisel Yapay Zeka İnceleme Yanıtı Oluşturucunuzu edinin. Kişisel yapay zeka asistanınız tarafından yazılan bireysel yanıtlarla her müşteri incelemesine 3 kat daha hızlı tepki verin. İnceleme asistanınız her dili konuşur ve her türlü inceleme için çalışır. Doğrudan yorum platformlarına (ör. Google, Booking, Tripadvisor vb.) veya favori çevrimiçi itibar yönetimi platformuna yanıt vermek için basit kopyalama ve yapıştırma aracı.

Web Sitesi: mara-solutions.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, MARA ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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