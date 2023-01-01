Karakter arama için Unicode web hizmeti. Favori karakterlerinizi bulun, kopyalayın ve yapıştırın: 😎 Emoji, ❤ Kalpler, 💲 Para Birimleri, → Oklar, ★ Yıldızlar ve diğerleri 🚩

Web Sitesi: unicode-table.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Unicode Character Table ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.