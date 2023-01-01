WebCatalog
WordCounter

WordCounter

wordcounter.net

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde WordCounter çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kelimelerini ve karakterlerini saymak, anahtar kelime yoğunluğunu kontrol etmek ve yazım hatalarını düzeltmek için metninizi kopyalayıp çevrimiçi düzenleyiciye yapıştırın. Şimdi yer imlerine ekleyin, ücretsiz ve kolaydır.

Web Sitesi: wordcounter.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, WordCounter ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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