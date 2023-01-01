Alternatifler - MARA
elink.io
elink.io
Web Bağlantılarıyla Her Şeyi Oluşturun. elink, yer işaretlerini kaydetmek ve web sayfaları, e-posta bültenleri, RSS web sitesi widget'ları, sosyal biyografi bağlantıları, sosyal duvarlar, otomatik içerik ve daha fazlasını oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Dakikalar içinde içerik ol...
Short.io
short.io
Short.io, markalı alanlarda kısa bağlantılar oluşturan beyaz etiketli bir URL kısaltıcıdır. Markalı URL'leri kısaltın, özelleştirin ve hedef kitlenizle paylaşın.
Revue
getrevue.co
Sadık bir kitle oluşturun. Revue, yazarların ve yayıncıların editoryal bültenler göndermesini ve ödeme almasını kolaylaştırır.
RocketLink
rocketlink.io
Paylaştığınız herhangi bir bağlantıya yeniden hedefleme pikselleri, özel Harekete Geçirici Mesaj, özel alanlar ekleyin, bağlantı küçük resmi görünümünü özelleştirin ve tıklayan herkesi yeniden hedefleyin.
Radio.co
radio.co
Bir radyo istasyonu mu oluşturmak istiyorsunuz? Kullanımı kolay tek bir platformdan programınızı otomatikleştirin, canlı yayın yapın ve dinleyicileri takip edin. Radio.co'ya hoş geldiniz.
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops, sıralama yarışmaları, çekilişler, lansman öncesi ve yönlendirme programları başlatmak için kullanılan viral ve yönlendirmeli bir pazarlama platformudur.
ShareASale
shareasale.com
Güvenilir bağlı kuruluş pazarlama ağımızın bir parçası olmak için ShareASale ile ortak olun. Ağımız, ortaklarımıza pazarlama çözümleri sunmaktadır.
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence, markaların ve etkileyicilerin bağlantı kurmasını, işbirliği yapmasını ve hedeflerine ulaşmasını sağlayan bir etkileyici pazarlama hizmetidir.
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer, çevrimiçi ortamda gerçekte neler olup bittiğini keşfetmenin daha ucuz, en hızlı ve en kolay yoludur.
TinyLetter
tinyletter.com
TinyLetter, işletmeler için gelişmiş raporlama veya özellikler aramayan kişiler için temiz ve anlaşılır bir yazma deneyimi sunar.
BrandBucket
brandbucket.com
Aralarından seçim yapabileceğiniz 100.000'den fazla uzmanın seçtiği işletme isminin bulunduğu orijinal markalanabilir isim pazarı. Eşleşen .com alan adını ve logoyu alın ve ekibimizden ücretsiz marka danışmanlığı alın.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business is an all-in-one WhatsApp Business Solution, our offerings include official WhatsApp API, Chatbot, WhatsApp-based CRM, automation, integration with many tools etc.
LaunchList
getlaunchlist.com
Erken kullanıcılardan oluşan viral bir bekleme listesi oluşturun. Lansman öncesi oyunlaştırılmış viral bekleme listeleri ile lansman süresinden tasarruf edin ve erken aşamadaki ürününüz için daha fazla kayıt alın
Linkz.ai
linkz.ai
Automatic rich link previews on hover that keep visitors on your website. Install Linkz.ai in 2 minutes on your website or blog and instantly get automatic rich link previews on hover. Linkz.ai previews help your visitors to get context from linked content without bouncing between browser tabs, and,...
LinkSpree
linkspree.io
A visual link management platform to optimize web navigation. LinkSpree uses visual dashboards to organize, access, and share all your links from one single platform. With private, shared, and public dashboards, managing your favorite websites is now simple, and sharing them with clients or coworker...
Limelight Platform
limelightplatform.com
Limelight Platform is the foremost resource for experiential marketing return on investment, live event data and insights. The robust all-in-one platform allows marketers to create, manage and measure experiential marketing campaigns and live events; crucial as the economy continues to reopen and th...
Kamoto.AI
kamoto.ai
Kamoto.AI, in the burgeoning field of artificial intelligence, is building a platform that revolutionizes the way people interact with AI, celebrities, and influencers. Kamoto.AI provides an unprecedented opportunity for users to create and train their own virtual AI personalities. This not only all...
HolaBrief
holabrief.com
HolaBrief offers interactive tools for agencies who want to supercharge their client discovery process. It streamlines briefing, discovery and strategy in one place, so you can deliver standout creative work in less time. Featuring interactive exercises and strategy-based templates, HolaBrief makes ...
Eulerity
e.eulerity.com
Eulerity is disrupting the digital advertising industry by combining game-changing AI and automation software with human expertise, empowering brands to optimize and scale with ease. Our enterprise technology streamlines the complexities of digital marketing, resulting in significant cost savings an...
EasyRedir
easyredir.com
EasyRedir provides branded URL redirection management which enables information technology departments, marketing departments, advertising/marketing agencies and others to ensure their audience are viewing is desired message.
Dealers United
dealersunited.com
To help dealerships cut costs, save time, and sell more cars, Dealers United offers a full suite of digital marketing solutions for car dealers including Search Engine Optimization (SEO), Social Media Advertising, and Search Engine Marketing (SEM).
datacube AI
datacube.ai
datacube, yapay zeka beyniyle oluşturulmuş sağlam, zarif ve çevik bir iş analitiği ve KPI veri görselleştirme yazılımıdır. KPI'larınızı yakından takip etmeden işinizi verimli bir şekilde yürütemeyeceğinizi veya ÖLÇEKLENDİRemeyeceğinizi hepimiz biliyoruz. Ancak CRM'nizi araştırmak ve elektronik tablo...
CoolTool
cooltool.com
CoolTool is a proprietary insights platform that includes an enterprise survey engine, implicit testing, and AI-powered webcam technology for Eye Tracking and Emotion Measurement.
ConversionFly
conversionfly.com
ConversionFly, bir işletmenin ve pazarlamasının akıllıca ölçeklendirilmesine olanak tanıyan pazarlama ölçümleri sağlamak üzere tasarlanmış bir pazarlama optimizasyon aracıdır.
Chainfuel
chainfuel.com
Chainfuel'in güçlü telgraf botu ve web uygulamasıyla, grubunuzu spam gönderenlerden ve dolandırıcılardan otomatik olarak koruyabilir, grup ölçümlerinizi takip edebilir, yalnızca birkaç tıklamayla kullanıcılarınızla etkileşime geçebilir ve onları elinizde tutabilirsiniz.
Carts Guru
carts.guru
Chase up every lead, convert every sale, and grow your e-commerce business fast with an advanced marketing automation software designed specifically for e-merchants. In just a few clicks you can build and customize first-class marketing campaigns for the awareness, consideration, and after-care stag...
CampaignTracker
campaigntracker.io
CampaignTracker, pazarlama kampanyalarınızı izleme ve optimize etme sürecini kolaylaştıran güçlü bir Bağlantı Yönetim Platformu yazılımıdır. Yazılımımız, tüm bağlantılarınızı kolayca yönetebileceğiniz ve kampanya performansınızı takip edebileceğiniz merkezi bir kontrol paneli sağlar. CampaignTracker...
Arrivalist
arrivalist.com
Arrivalist, seyahat sektörünün önde gelen konum zekası platformudur. Tüketici davranışı, rekabet payı, medya etkinliği ve pazar eğilimleri hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler sağlamak için mobil konum veri kümelerini kullanıyoruz. 100 şehir, 40 ABD Eyaleti ve en iyi 10 ABD Tema Parkından 4'ü dahi...
Adpiler
adpiler.com
Adpiler, yaratıcı ajanslar için reklam onayı ve işbirliği sürecini basitleştirmek üzere tasarlanmış kapsamlı bir SaaS platformudur. Kullanıcı dostu bir arayüz ve bir dizi güçlü özellik ile Adpiler, reklam oluşturma aşamasından müşteri onayına kadar olan yolculuğu kolaylaştırarak kusursuz işbirliği, ...
Admailr
admailr.com
Admailr, haber bülteni yayıncılarının, aboneye dayalı olarak hedeflenen reklam yerleşimini kullanarak e-posta mesajlarından para kazanmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
AdLuge
adluge.com
AdLuge, tüm potansiyel müşterilerinizi yolunda tutmak için pazarlama zekası ile müşteri adayı yönetimi çözümleri sağlayan bir gelen pazarlama yazılımıdır.
51Degreees
51degrees.com
51Degrees, bir kuruluşun mevcut çevrimiçi becerilerini ve yatırımlarını mobil cihazlarda da çalışacak şekilde genişleten bir teknoloji portföyü sağlar.
Vurvey
vurvey.com
In today’s competitive environment, brands require faster insights, innovative products, and more inclusive marketing to thrive. Vurvey’s patented AI platform brings everything together, all powered by your customers and team.
RivalFlow AI
rivalflow.com
Mevcut içeriğinizi iyileştirin: Web sayfalarınızın daha üst sıralarda yer alması için yapay zeka destekli iyileştirme. Bir SEO koçu gibi davranır, sizinkini geride bırakan rakip sayfalarını analiz eder ve ardından belirli sayfalarınızı nasıl güncelleyeceğiniz konusunda size kesin ayrıntılar verir.
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
Advanced AI driven affiliate discovery SaaS app for publisher management. The platform provides in-depth analysis of publisher websites and information and tools for affiliate recruitment. Machine Learning within the platform ensures that the results will become more targeted as it learns the user's...
Origits
origits.com
Origits, tek bir başlık etiketi kullanarak kaynak kodunu düzenlemeden sınırsız video birimi kurulumuna olanak tanıyan web siteleri için bir platformdur.
Noosh
noosh.com
Noosh, operasyonları kolaylaştırarak ve satıcılarla işbirliğini mümkün kılarak kuruluşların İçerik Pazarlama oyun planları sunmalarına yardımcı olur. Şirketin ürünleri ve Pazarlama Hizmetleri Ortakları, entegre bulut tabanlı bir yaklaşım kullanarak dijital ve baskı varlıklarını, maliyet yapılarını, ...
Inbox Mailers
inboxmailers.com
Markalara, 3 kat - 5 kat daha yüksek açılma oranı ve 1 kat - 2 kat daha yüksek tıklama oranı üreten bir e-postayı tetiklerken abonelerin gelen kutularında olduğunu bilme olanağı sağlıyoruz! “Görüntüleme Süresi Optimizasyonu”, e-posta kullanan işletmeler ve e-posta pazarlama endüstrisi için oyunun ku...
Hidemyacc
hidemyacc.com
Multilogin Antidetect Browser - Create unlimited accounts with different profiles in 01 device instead of using multi-real devices or virtual machines
Growth Champ
growthchamp.com
Growth Champ, kullanıcının sosyal medya etkisini artırmak için Twitter, Instagram ve Pinterest'i yönetmesine olanak tanıyan bir sosyal medya optimizasyon paketidir.
GetCurious
getcurious.io
GetCuious, ürün şirketlerinin daha derin, daha hızlı kullanıcı araştırması yapmasına olanak tanır Ürün, katılımcı hedef web/uygulama/prototipi kullanırken ürün ekiplerinin video, ses ve ekran paylaşımı yoluyla içgörü toplamasına olanak tanır Katılımcıların hızlı bir şekilde işe alımı UserStudy'nin k...
Geniechat
geniechat.com
Geniechat, teknoloji meraklısı olmayan satıcılar ve girişimciler için oluşturulmuş en kolay ilişki yönetimi uygulamasıdır. Ayda 9,99 ABD doları karşılığında 3 uygulama bir arada, güç ve uygun fiyatla sunuluyor ⚡️ İçerik Klavyesi + CRM + Ai Generator
Brandintellé
brandintelle.com
Brandreward, kurumsal pazarlama ekiplerinin pazarlama operasyonları ile sonuçlar arasındaki boşluğu gerçek zamanlı olarak kapatmasına yardımcı olur. Pazarlama Departmanlarına yönelik birleşik iş akışı otomasyonumuz, Pazarlama Planlama ve Bütçeleme modülleri aracılığıyla doğrudan yapay zeka tabanlı W...
YouVisit
youvisit.com
EN YAYGIN KULLANILAN SANAL DENEYİM PLATFORMU Teknoloji ve yaratıcılık YouVisit'te birleşiyor. Dünyanın en büyük sanal deneyim üretim ekiplerinden biriyle, altı kıtadaki müşterilerimiz için birinci sınıf binlerce etkileşimli deneyim ve sanal tur oluşturduk. Sanal deneyimlerimiz kuruluşların hikayeler...
WeatherAds
weatherads.io
WeatherAds, dijital reklamverenler için dünyanın 1 numaralı hava durumu tabanlı pazarlama platformudur. Google Ads, Facebook ve Instagram, YouTube ve Programatik GZT kampanyaları için otomatik hava durumuna dayalı kuralları kolayca ayarlayın. Akla gelebilecek her türlü hava durumuna göre reklamları ...
Viloud
viloud.tv
Viloud, kendi canlı, doğrusal ve isteğe bağlı TV kanallarınızı oluşturmak, yayınlamak ve bunlardan para kazanmak için en kolay çevrimiçi video platformudur. Teknolojisi, kullanıcıların web siteniz, mobil uygulamanız veya Roku veya Apple TV gibi OTT platformunuz için hem gömülebilir hem de üçüncü tar...
Review Robin
getreviewrobin.com
Review Robin, müşterilerinizi kolayca (ve hatta otomatik olarak!) takip etmenize ve e-posta veya SMS yoluyla basit bir inceleme isteği göndererek çevrimiçi inceleme talep etmenize yardımcı olan basit bir yazılım aracıdır. İnceleme Robin, müşterinize yolun her adımında rehberlik ederek müşterileriniz...
ResponseSource
responsesource.com
Bir hikayenin sunumu için doğru medyayı belirlemek, herhangi bir PR profesyoneli için önemli ancak zaman alıcı bir görevdir. Sürekli değişen medyaya ayak uydurmak için güncel, kullanımı kolay ve akıllı bir medya veritabanına ihtiyacınız var; ResponseSource'un Medya Kişileri Veritabanı tam da bunu sa...
Genius Link
geniuslink.com
Geniuslink dünyanın en akıllı URL kısaltıcısıdır. Kullanıcıları cihazlarına, işletim sistemlerine, ülkelerine ve hatta tıklama tarihlerine göre dinamik olarak farklı hedeflere yönlendiren bağlantılar oluşturun.
CallerReady
callerready.com
CallerReady, telefon araması kampanyalarını ölçeklendirmek isteyen pazarlamacılara yönelik bir platformdur. Çağrı Başına Ödeme Pazarı, Çağrı Başına Otomasyon ve Dinamik Çağrı Dağıtımı
BlogManagement
blogmanagement.io
Blog Yönetimi yayıncıların, blog yazarlarının ve web sitesi sahiplerinin içerik yerleştirerek para kazanmalarını sağlayan bir platformdur. Konuk gönderilerini ve sponsorlu içerikleri meşru bir şekilde satmanıza olanak tanıyan güvenilir ve güvenilir bir platformdur. Web sitesi sahipleri web sitelerin...
Approved Social
approvedsocial.io
Approved Social, dijital pazarlama kampanyalarının geliştirilme, onaylanma ve başlatılma biçiminde devrim yaratmak için tasarlanmış çığır açan bir platformdur. Approved Social, özünde, pazarlama ekiplerine, ajanslara ve markalara yaratıcı onay süreçlerini kolaylaştırma, geri dönüş sürelerini azaltma...
FeedWind
feed.mikle.com
FeedWind, herhangi bir web sitesine birkaç dakika içinde entegre edilebilen, tamamen özelleştirilebilir ve kodlama gerektirmeyen widget'ların önde gelen sağlayıcılarından biridir! En trend widget'lardan bazıları şunlardır: RSS Facebook Widget'ı Twitter Widget'ı YouTube Widget'ı Google Takvim Widget'...
Bulk Email Checker
bulkemailchecker.com
E-posta Denetleyici Aracı SMTP tabanlıdır ve tüm e-posta adreslerini doğrulamak/doğrulamak için en yüksek doğruluğu ve ek yararlı bilgileri sağlar. Lütfen bir e-posta adresi girin ve E-posta Denetleyicisi Aracının tam olarak nasıl çalıştığını görmek için doğrula'yı tıklayın. Günde 10'a kadar e-posta...
Adspyder
adspyder.io
AdSpyder, bireylere ve şirketlere rakiplerinin reklam pazarlama kampanyalarını analiz etmelerine ve reklam kampanyalarına uygulanabilecek ve bunlardan yararlanabilecek faydalı bilgiler elde etmelerine yardımcı olan, yakında çıkacak bir dijital reklam teknolojisi SaaS platformudur. Kullanıcılar, adsp...
MarketMate AI
marketmateai.com
MarketMate AI olarak misyonumuz, yaratıcılığı artırmak ve geliri artırmak için satış ve pazarlamayı uyumlu hale getirmektir. Gerçek pazarlama iş akışları için üretken yapay zekayı daha kullanıcı dostu hale getirmeye kendimizi adadık. Yapay zeka tarafından desteklenen sezgisel bir B2B pazarlama platf...
E-goi
e-goi.com
E-goi, dünya çapında 700.000'den fazla kullanıcıya sahip bir Çok Kanallı Pazarlama Otomasyon aracıdır ve herhangi bir şirketin (Mikro Blogger'dan çok uluslu dev bir şirkete kadar), olası satışları yakalamaktan müşteri dönüşümüne ve sadakatine kadar tüm satış döngüsünü yönetmesine olanak tanır. E-goi...
Capsulink
capsulink.com
Capsulink, kullanıcıları trafik kaybından, hasarlı dış bağlantılardan ve kaçırılan karlardan korumak için tasarlanmış bir URL kısaltıcıdır.
Shared Domains
shared.domains
Ana sayfa geri bağlantıları Yılda 50$'dan başlayan fiyatlarla değerli bir ana sayfa geri bağlantısı edinin Sitelerimizi sıralamak için düşük maliyetle en değerli geri bağlantıları almanın en iyi yolunu arıyorduk. Başka bir deyişle, 150 $ karşılığında 2000 $ değerindeki alan adından bir geri bağlantı...
Fix Your Funnel
fixyourfunnel.com
Dönüşüm Huninizi Onarın, Infusionsoft by Keap'in temel işlevselliğini mesajlaşmayı ve aramayı içerecek şekilde genişletir. Özellikler şunları içerir: * İki yönlü mesajlaşma * Potansiyel müşteri yakalamak için otomatik mesajlaşma konuşmaları * Kampanya Oluşturucu mesajlaşması * İzlenebilir Bağlantıla...