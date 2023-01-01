WebCatalog
Gasby

Gasby

gasbyai.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Gasby çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Merhaba, ben Gasby - Süslü yapay zeka kişisel asistanınız Fitness, kod oluşturma, pazarlama, metin yazarlığı tavsiyeleri vb. hakkında her şeyi sorun. Gasby, OpenAI'nin en son modellerini kullanarak anında yanıtlar veriyor. Kullanmak için OpenAI API Anahtarınızı getirin, oturum açmanıza gerek yok

Web Sitesi: gasbyai.com

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