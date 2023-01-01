WebCatalog
Lunabot

Lunabot

lunabot.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Lunabot çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Lunabot.AI, tüm Tarayıcılar ve Telegram için mükemmel Yapay Zeka Asistanınızdır; okuma, ders çalışmak için yazma ve çalışma konularında her zaman ve her yerde size yardımcı olur. ChatGPT hesabı gerekmez ve OpenAI anahtarı gerekmez.

Web Sitesi: lunabot.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lunabot ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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