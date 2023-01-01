WebCatalog
Friday AI

Friday AI

heyfriday.ai

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Friday AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Friday AI ile yazmak Cuma öğleden sonra kadar kolaydır. İster blog ve makale yazıyor olun ister hızlı reklamlar yazıyor olun, yapay zeka aracımızın sizin için çalışmasına izin verin

Web Sitesi: heyfriday.ai

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