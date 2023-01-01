WebCatalog
Gnbly

Gnbly

gnbly.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Gnbly çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay zeka tarafından otomatikleştirilen günlük iletişiminiz. Gnbly /gˈnoʊbli/ kişisel yapay zeka asistanınızdır. Restoran rezervasyonları yapmanıza, servis sağlayıcıları aramanıza vb. yardımcı olabilir.

Web Sitesi: gnbly.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Gnbly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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