WebCatalog
Glassix

Glassix

glassix.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Glassix çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Glassix: 'Müşteriyle konuşan yapay zeka.' Son teknoloji ürünü müşteri iletişim platformumuzla mesajlarınızı birleştirin, yanıtları hızlandırın ve memnuniyeti artırın.

Web Sitesi: glassix.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Glassix ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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