Lucid Motors

Lucid, sürüş deneyimini daha da yeniden tasarlayan lüks elektrikli otomobiller tasarlayan sürdürülebilir mobilitenin geleceğidir.

Web Sitesi: lucidmotors.com

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