Tarayıcınızda canlı TV yayını yapın. Hiçbir ücret yok. NBC, CBS, ABC, PBS, Fox ve CW ağlarına bağlı ABD TV kanallarını izleyebilirsiniz. Puffer, bir bilgisayarda veya Android telefon veya tablette Chrome, Firefox, Edge ve Opera tarayıcılarında iyi çalışır. Puffer, iPhone'larda veya iPad'lerde ya da Safari tarayıcısında çalışmaz. Puffer, Stanford Üniversitesi'nin bilgisayar bilimleri bölümündeki bir araştırma projesidir.

Web Sitesi: puffer.stanford.edu

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