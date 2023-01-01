WebCatalog
Puffer

Puffer

puffer.stanford.edu

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Puffer çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tarayıcınızda canlı TV yayını yapın. Hiçbir ücret yok. NBC, CBS, ABC, PBS, Fox ve CW ağlarına bağlı ABD TV kanallarını izleyebilirsiniz. Puffer, bir bilgisayarda veya Android telefon veya tablette Chrome, Firefox, Edge ve Opera tarayıcılarında iyi çalışır. Puffer, iPhone'larda veya iPad'lerde ya da Safari tarayıcısında çalışmaz. Puffer, Stanford Üniversitesi'nin bilgisayar bilimleri bölümündeki bir araştırma projesidir.

Web Sitesi: puffer.stanford.edu

Yasal Uyarı: WebCatalog, Puffer ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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