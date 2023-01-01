WebCatalog
TwitCasting

TwitCasting

twitcasting.tv

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde TwitCasting çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

TwitCasting, Uygulama ve PC'de canlı yayın yapan bir topluluktur. Bize katılın ve sevdiğiniz şeyi, oynadığınız şeyi, anınızı paylaşın. Veya bu durumda diğer insanların ne yaptığını izleyin. İzleyicilerin ne oynadığınızı görebilmesi için cep telefonunuzun ekranının tamamını da yayınlayabilirsiniz.

Web Sitesi: twitcasting.tv

Yasal Uyarı: WebCatalog, TwitCasting ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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