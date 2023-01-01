WebCatalog
tango

tango

tango.me

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde tango çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yakınınızdaki Tango'da kimlerin canlı yayın yaptığını görün! Topluluğunuzdaki kişilerle tanışın veya ayarlarınızı değiştirin ve hangi yeni canlı yayıncıyı görmek istediğinizi seçin!

Web Sitesi: tango.me

Yasal Uyarı: WebCatalog, tango ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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