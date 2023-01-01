WebCatalog
Skout

Skout

skout.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Skout çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Skout, yeni insanlarla tanışmak için kullanılan küresel bir ağdır. Yakınınızdaki veya dünyanın her yerindeki insanlarla anında tanışın! Canlı yayında kimin yayın yaptığını görün. Kendinizi yayınlayın ve sevgiyi hissedin! Yakınınızda veya dünya çapında yeni arkadaşlar keşfedin. Milyonlarca insan her gün Skout aracılığıyla bağlantı kuruyor ve buluşuyor. Arkadaşlık kurma veya sohbet etme şansınızı artırmak için heyecan verici uygulama içi özellikleri kullanın!

Web Sitesi: skout.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Skout ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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