WebCatalog
Quartz

Quartz

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Web Sitesi: qz.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Quartz, iş dünyasında değişimden heyecan duyan insanlar için yeni küresel ekonomiye yönelik bir rehberdir. İşletme, ekonomi, piyasalar, finans, teknoloji, bilim, tasarım ve modayı kapsıyoruz.

Web Sitesi: qz.com

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