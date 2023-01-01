WebCatalog
Navient

Navient

navient.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Navient çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Navient, karmaşık sorunları basitleştiren ve milyonlarca insanın başarıya ulaşmasına yardımcı olan, teknoloji destekli eğitim finansmanı ve iş süreçleri çözümleri sunmaktadır.

Web Sitesi: navient.com

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