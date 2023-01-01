WebCatalog
Welder

Welder

app.getwelder.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Welder çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tek bir araçla canlı yayına geçin, video içeriğinizi düzenleyin ve yeniden kullanın. Canlı yayınınızın ölmesine izin vermeyin. 1 canlı yayın = 10'dan fazla ekstra video içeriği.

Web Sitesi: getwelder.com

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