WebCatalog
Likee

Likee

likee.video

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Likee, mükemmel canlı yayınlara sahip, dünya çapında ücretsiz, orijinal bir kısa video oluşturucu ve paylaşım platformudur. Likee, kısa videoları, video efektlerini ve canlı yayını kullanımı kolay tek bir uygulamaya getiriyor. Güçlü kişiselleştirilmiş yayın ve video efektleriyle viral videoları kolayca bulabilir, kusursuz videolar çekebilir, izleyebilir ve canlı yayına geçebilirsiniz. Kendinizi ifade etmenin, canlı yayınlarda yeteneklerinizi göstermenin, Likee'de sevdiğiniz içerikleri keşfedip onlarla bağlantı kurmanın zamanı geldi.

Web Sitesi: likee.video

Yasal Uyarı: WebCatalog, Likee ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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