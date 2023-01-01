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Bitmovin Player

Bitmovin Player

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: bitmovin.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Bitmovin Player çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Bitmovin, video yayıncıları ve entegratörleri için uyarlanabilir akış altyapısı sağlar. En hızlı bulut kodlama ve HTML5 Oynatıcı. Videoyu Her Yerde Oynat.

Web Sitesi: bitmovin.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bitmovin Player ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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