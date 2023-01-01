WebCatalog
Medianova

Medianova

panel.medianova.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Medianova çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Medianova, akış, kodlama, önbelleğe alma, mikro önbelleğe alma, hibrit CDN ve web sitesi hızlandırma konularında deneyimli, küresel CDN çözümleri ve bulut platformları sağlar. 20 ülkedeki ayak izi ve %100 SSD destekli her noktaya yayın ağıyla Medianova, Cedexis tabanlı Avrupa ve Orta Doğu'daki en hızlı https güvenli CDN'lerden biridir.

Web Sitesi: medianova.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Medianova ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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