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Gupshup

Gupshup

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Web Sitesi: gupshup.io

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Gupshup.io, pazarlama, ticaret ve destek otomasyonu için önde gelen Konuşma Bulutudur. Gupshup'ın otomasyon çözümleri Hindistan, Latin Amerika, Avrupa, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 45.000'den fazla markanın daha iyi müşteri deneyimi sunmasına ve maliyetlerden tasarruf ederken geliri artırmasına olanak tanıyor. Citibank, Akzo Nobel, Khan Academy, Unilever, MPL, Netflix, Flipkart ve Ola önde gelen müşterilerinden birkaçıdır. Ses, metin ve sohbet genelinde 30'dan fazla kanala yönelik tek bir mesajlaşma API'si ile Gupshup Conversation Cloud, ayda 10 milyardan fazla mesaja güç sağlar.

Kategoriler:

Business
Bot Platformları Yazılımı

Web Sitesi: gupshup.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Gupshup ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Botpress

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botpress.com

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BotStar

botstar.com

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Chatfuel

chatfuel.com

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

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Brunello Cucinelli

shop.brunellocucinelli.com

The Ken

The Ken

the-ken.com

Lidl Slovenija

Lidl Slovenija

lidl.si

Lidl Malta

Lidl Malta

lidl.com.mt

Wizz Air

Wizz Air

wizzair.com

Kopa

Kopa

kopa.co

Medianova

Medianova

medianova.com

Gulf Air

Gulf Air

gulfair.com

Glints

Glints

glints.com

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