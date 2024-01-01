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Gupshup.io, pazarlama, ticaret ve destek otomasyonu için önde gelen Konuşma Bulutudur. Gupshup'ın otomasyon çözümleri Hindistan, Latin Amerika, Avrupa, Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 45.000'den fazla markanın daha iyi müşteri deneyimi sunmasına ve maliyetlerden tasarruf ederken geliri artırmasına olanak tanıyor. Citibank, Akzo Nobel, Khan Academy, Unilever, MPL, Netflix, Flipkart ve Ola önde gelen müşterilerinden birkaçıdır. Ses, metin ve sohbet genelinde 30'dan fazla kanala yönelik tek bir mesajlaşma API'si ile Gupshup Conversation Cloud, ayda 10 milyardan fazla mesaja güç sağlar.

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