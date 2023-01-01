WebCatalog
RTPplay

RTPplay

rtp.pt

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde RTPplay çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Canlı TV ve Radyo, diziler, filmler, belgeseller, mizah, podcast'ler, tüm aileye yönelik bilgi ve içerikler, ücretsiz erişim, bilgisayarınızda, akıllı TV'nizde, cep telefonunuzda veya tabletinizde. RTP Play iyi kabul ediliyor!

Web Sitesi: rtp.pt

Yasal Uyarı: WebCatalog, RTPplay ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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