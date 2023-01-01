clieent® CRM

Client® CRM, satış asistanı olarak görev yapar. Siz stratejik faaliyetlerle ilgilenirsiniz, siz müşteriniz için değer üretmeye odaklanırsınız ve müşteriniz de sizin için her şeyi halleder. Müşterinizi özel bir tarihte teklif göndermeyi, takip etmeyi veya tebrik etmeyi asla unutmayacaksınız.

Web Sitesi: clieent.com

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