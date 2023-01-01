WebCatalog
clieent® CRM

clieent® CRM

clieent.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde clieent® CRM çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Client® CRM, satış asistanı olarak görev yapar. Siz stratejik faaliyetlerle ilgilenirsiniz, siz müşteriniz için değer üretmeye odaklanırsınız ve müşteriniz de sizin için her şeyi halleder. Müşterinizi özel bir tarihte teklif göndermeyi, takip etmeyi veya tebrik etmeyi asla unutmayacaksınız.

Web Sitesi: clieent.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, clieent® CRM ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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