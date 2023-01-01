Ödeme Bölünmesi: Bir ödemeyi, aylık ücretler ve abonelikler gibi tek seferlik veya yinelenen satışlarda birden fazla alıcı arasında bölmenize olanak tanıyan çözüm.

Web Sitesi: vindi.com.br

Yasal Uyarı: WebCatalog, Vindi ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.