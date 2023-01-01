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Portugol Webstudio

Portugol Webstudio

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Web Sitesi: portugol-webstudio.cubos.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Portugol Webstudio çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Portugol Webstudio, Portugol Studio'nun bir uyarlaması ve onu her yerden erişilebilir kılma ihtiyacı olarak doğdu. Birçok programlama dilinde zaten tarayıcılar için derleyiciler bulunduğuna göre, neden Portekiz için de bir tane yapmıyorsunuz?

Web Sitesi: portugol-webstudio.cubos.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Portugol Webstudio ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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