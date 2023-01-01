Portugol Webstudio, Portugol Studio'nun bir uyarlaması ve onu her yerden erişilebilir kılma ihtiyacı olarak doğdu. Birçok programlama dilinde zaten tarayıcılar için derleyiciler bulunduğuna göre, neden Portekiz için de bir tane yapmıyorsunuz?

Web Sitesi: portugol-webstudio.cubos.io

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