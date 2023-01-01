WebCatalog
gov.br

gov.br

gov.br

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde gov.br çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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gov.br vatandaşlara yönelik hizmetleri ve hükümetin tüm alanlarındaki faaliyetlerle ilgili bilgileri tek bir yerde bir araya getirir.

Web Sitesi: gov.br

Yasal Uyarı: WebCatalog, gov.br ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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