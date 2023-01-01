Tüm İK ve DP rutinlerini tek bir yerde merkezileştirin. CLT çalışanlarının, stajların, PJ'nin ve daha fazlasının yönetimi. 14 gün ücretsiz deneyin!

Web Sitesi: convenia.com.br

Yasal Uyarı: WebCatalog, Convenia ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.