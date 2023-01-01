WebCatalog
Convenia

Convenia

convenia.com.br

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Convenia çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tüm İK ve DP rutinlerini tek bir yerde merkezileştirin. CLT çalışanlarının, stajların, PJ'nin ve daha fazlasının yönetimi. 14 gün ücretsiz deneyin!

Web Sitesi: convenia.com.br

Yasal Uyarı: WebCatalog, Convenia ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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