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Prontuário Verde

Prontuário Verde

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Web Sitesi: prontuarioverde.com.br

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

DİŞ HEKİMİ, KAĞITLARI ORTADAN KALDIRIN VE MALİYETİNİZİ KONTROL EDİN Tıbbi kayıtlarınızı tek bir yerde düzenlemek, ilaçları çevrimiçi olarak reçete etmek ve kliniğinizin veya ofisinizin mali yönetimini sağlamak için Green Medical Records Dental Yazılımını kullanın.

Web Sitesi: prontuarioverde.com.br

Yasal Uyarı: WebCatalog, Prontuário Verde ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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