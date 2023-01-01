WebCatalog
Liqi

Liqi

liqi.com.br

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Liqi çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Liqi uygulamasıyla, bitcoin'e, çok çeşitli varlık token'larına ve kripto para birimlerine güvenli bir şekilde yatırım yapmak için tüm kripto evrenini avucunuzun içinde bulacaksınız. Kripto satın alın ve satın, yatırımlarınızı takip edin, portföyünüzdeki varlıkları kontrol edin, işlem ekstrelerinizi kontrol edin ve tüm piyasa güncellemelerine ve gerçek zamanlı fiyat tekliflerine erişin.

Web Sitesi: liqi.com.br

Yasal Uyarı: WebCatalog, Liqi ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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