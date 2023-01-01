WebCatalog
HiGestor

HiGestor

higestor.com.br

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde HiGestor çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

HiGestor Yönetim Yazılımı Birliğiniz, Derneğiniz veya Federasyonunuz için ideal çevrimiçi platform HiGestor çevrimiçi sistemiyle eksiksiz ve verimli yönetimle sonuçlarınızı geliştirin.

Web Sitesi: higestor.com.br

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