WebCatalog
Actuar

Actuar

actuar.com

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Spor Salonları, Box'lar ve Stüdyolar için Yazılım ve Turnike Actuar çözümdür %100 entegredir ve çoğu spor salonuna ve fitness işletmesine uyum sağlar. Spor Salonları için Tam Yönetim Yazılımı, Toplam Mali Kontrol, Sonuçların Gönderimi ile Fiziksel Değerlendirme Sistemi, Otomatik Eğitimlerin Oluşturulması ve Verilmesi, Biyometrik Turnike ile Erişim Kontrolü, Spor Salonları için Çevrimiçi Yönetim Sistemi, SMS Otomasyonu ve E-posta Pazarlama.

Web Sitesi: actuar.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Actuar ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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