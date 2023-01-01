WebCatalog
Cloud Gym

Cloud Gym

cloudgym.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Cloud Gym çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Spor salonları için yazılım, crossfit box ve stüdyolar için yinelenen ödeme, yüz tanıma erişim kontrol sistemi, kişiselleştirilmiş spor salonu uygulaması, eksiksiz CRM sistemi, finansal yönetim

Web Sitesi: cloudgym.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cloud Gym ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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