WebCatalog
Zapping TV

Zapping TV

zapping.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zapping TV çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

HD kalitesinde 100'den fazla kanal. Dekorlar veya antenler olmadan. 7 gün boyunca ücretsiz deneme. Smart TV, Android TV, Roku, Apple TV ve cep telefonunuzda mevcuttur. Aylık 11.900$'dan başlayan fiyatlarla.

Web Sitesi: zapping.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zapping TV ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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