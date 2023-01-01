WebCatalog
Kiosko y más

Kiosko y más

kioskoymas.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Kiosko y más çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kiosko y Más gazete ve dergiler için vazgeçilmez uygulamanızdır. Tek bir hesapla El País, ABC, Cinco Días, La Vanguardia ve çok daha fazlası dahil 500'den fazla yayına erişin. En sevdiğiniz basını Cep Telefonunuzdan, Tabletinizden veya Bilgisayarınızdan okuyun.

Web Sitesi: kioskoymas.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kiosko y más ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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