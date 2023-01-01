Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

SchoolAuction.net, canlı, sessiz, çevrimiçi, mobil veya hibrit olsun bir sonraki başarılı bağış toplama etkinliğinizi planlamanıza, yönetmenize ve yürütmenize yardımcı olacak hızlı, basit ve güvenli bir platformdur. 18 yılı aşkın süredir kar amacı gütmeyen kuruluşların verimli bağış toplama etkinlikleri yürütmesine yardımcı oluyoruz ve sizinle çalışmayı dört gözle bekliyoruz!

Web Sitesi: schoolauction.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, SchoolAuction.net ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.