Couchbase, kurumsal uygulamalara yönelik modern NoSQL bulut veritabanıdır. Çeviklikle geliştirin. Her ölçekte gerçekleştirin. Kolaylıkla yönetin.

Web Sitesi: couchbase.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Couchbase ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.