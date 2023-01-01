Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Redis Labs çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Redis Enterprise, dünyanın en sevilen NoSQL veritabanı olan Redis'in en iyi sürümüdür.

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