WebCatalog

Knowi

Knowi

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Web Sitesi: knowi.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Knowi çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Knowi, günümüzün modern verileri için özel olarak tasarlanmış, her büyüklükteki işletmenin ham verilerden öngörü ve eyleme olan mesafeyi önemli ölçüde kısaltmasına olanak tanıyan modern bir iş zekası platformudur. NoSQL, SQL, RDBMS, dosya tabanlı ve API'ler de dahil olmak üzere neredeyse tüm veri kaynaklarına yerel entegrasyon sayesinde Knowi, alternatif çözümlerin gerektirdiği ETL, ODBC sürücüleri veya veri dönüştürme süreçlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Veri mühendisleri, harmanlanmış veri kümeleri oluşturmak ve sonuçları anında görselleştirmek, makine öğrenimi algoritmaları uygulamak, sonuçları veri uygulamalarına yerleştirmek, kontrol panellerini iş kullanıcılarıyla paylaşmak veya diğer alt uygulamalara veya bildirim sistemlerine yönelik eylemleri tetiklemek için yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri kaynaklarını birleştirebilir.

Kategoriler:

Business
Analitik Platformları

Web Sitesi: knowi.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Knowi ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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censius

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Jatheon

jatheon.com

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Hightouch

hightouch.io

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mongodb.com

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