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Centauri AI

Centauri AI

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Web Sitesi: centauri-ai.tech

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Centauri AI is a modern ETL and Data Science platform for banks and investment firms, starting with Structured Finance. Financial firms heavily rely on Excel, PDF, and PPT files to exchange complex asset details, leading analysts to spend hours crunching the files and extracting insights. Moreover, these data files and reports cannot be easily reused due to poor data infrastructure. Powered by AI, our product cuts hours of data wrangling work down to minutes and makes it possible to query past data easily. This helps firms evaluate assets faster and win more deals.

Web Sitesi: centauri-ai.tech

Yasal Uyarı: WebCatalog, Centauri AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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