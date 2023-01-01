Google Drawings
drawings.google.com
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Google Drawings çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: drawings.google.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, Google Drawings ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Google Docs
docs.google.com
Google Sheets
sheets.google.com
Google Forms
docs.google.com
Google Slides
slides.google.com
Google Contacts
contacts.google.com
Jamboard
jamboard.google.com
Google Chat
chat.google.com
Google Analytics
analytics.google.com
Google Cloud Shell
shell.cloud.google.com
Google Cloud Platform
console.cloud.google.com
Coggle
coggle.it
Google Answers
answers.google.com