Google Drawings

Google Çizimler, Google tarafından sunulan ücretsiz, web tabanlı Google Doküman Düzenleyicileri paketinin bir parçası olarak dahil edilen bir diyagram oluşturma yazılımıdır.

Web Sitesi: drawings.google.com

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