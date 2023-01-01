Alternatifler - Google Contacts
iCloud Contacts
icloud.com
Kişilerinizi iCloud.com'daki Kişiler'i kullanarak düzenli ve kolay bulunabilir halde tutabilirsiniz. Yaptığınız değişiklikler otomatik olarak iCloud.com'da ve iPhone, iPad, iPod touch veya Mac'inizdeki Kişiler uygulaması ya da Windows bilgisayardaki Microsoft Outlook da dahil olmak üzere Kişiler içi...
Contacts+
contactsplus.com
Profesyoneller, ekipler ve küçük işletmeler için en sezgisel iletişim yönetimi uygulaması. Contacts+ ile ilişkilerinizi kolayca yönetin.
Outlook People
live.com
People bir kişi yönetimi uygulaması ve adres defteridir. Kullanıcının farklı e-posta hesaplarındaki kişileri organize etmesine ve birbirine bağlamasına olanak tanır
Zoho ContactManager
zoho.com
Yenileyici derecede basit iletişim yönetimi yazılımı. Zoho ContactManager, kişileri, görevleri ve anlaşmaları tek bir yerde düzenlemenizi sağlayan çevrimiçi bir kişi yönetimi yazılımıdır.
네이버 주소록
contact.naver.com
Güvenli giriş için adres çubuğundaki URL'yi ve kilit işaretini kontrol edin! Naver'ın Kişileri