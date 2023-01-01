Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Twist çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Twist ekip iletişimini daha az kaotik hale getiriyor. Ekip çalışmasını düzenli, konuyla ilgili ve bulunması kolay (sonsuza kadar) tutan bir Slack alternatifi. Todoist'in yaratıcıları Doist'ten.

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