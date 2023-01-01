WebCatalog
Twist

Twist

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: twist.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Twist çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Twist ekip iletişimini daha az kaotik hale getiriyor. Ekip çalışmasını düzenli, konuyla ilgili ve bulunması kolay (sonsuza kadar) tutan bir Slack alternatifi. Todoist'in yaratıcıları Doist'ten.

Web Sitesi: twist.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Twist ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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